Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада Москвы

Основные работы планируется завершить в сентябре

Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада столицы. Новая запись появилась в блоге на персональном сайте мэра.

"Сегодня пойдет речь о благоустройстве в Юго-Западном округе. Реализация проектов идет полным ходом, некоторые из них уже практически завершены. В Ясенево выполнено комплексное благоустройство микрорайона, расположенного в границах Новоясеневского проспекта, Вильнюсской и Голубинской улиц. Здесь было модернизировано более 40 детских и спортивных площадок на любой вкус", - написал мэр.

По словам Собянина, большую часть работ по комплексному благоустройству районов ЮЗАО планируется завершить в августе-сентябре. В результате юго-запад Москвы станет еще более зеленым, уютным и комфортным.

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