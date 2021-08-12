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Невзоров рассказал о судьбе мужчины, напавшего на него в Петербурге

09:38
  • четверг
  • 12 августа 2021

Журналист попросил полицию отпустить активиста

Журналист, автор программы "Невзоровские среды" Александр Невзоров рассказал, что не стал писать заявление на православного активиста, который напал на него в Санкт-Петербурге.

"Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никакие заявления на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил", - отметил Невзоров в беседе в телеканалом 360.

Активист ударил журналиста по щеке на автограф-сессии после очередного эфира программы "Невзоровские среды". Мужчина потребовал от Невзорова прекратить "веру православную оскорблять".

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, никто из участников конфликта не был задержан, так как они не выразили претензий друг к другу.

"Прибывшие в 22:17 росгвардейцы установили, что на указанном объекте произошел конфликт между участниками проходившего мероприятия, однако претензий они друг к другу не имеют, о чем был составлен соответствующий акт", — рассказал начальник пресс-службы ведомства, майор Анатолий Фомичев.

Православный активист позже объяснил свой поступок покушением журналиста "на святое". "Так нельзя. Взрослый логичный дядька. Зачем святое трогать?" — спросил он. Когда конфликт оказался исчерпанным, мужчина добавил, что поступил подобным образом "не со зла".

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