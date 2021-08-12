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Москва попала в тройку городов с лучшей транспортной системой

09:26
  • четверг
  • 12 августа 2021

Исследование подготовила консалтинговая компания McKinsey

Консалтинговая компания McKinsey подготовила исследование "Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха" - Москва заняла в рейтинге третье место, уступив только Сингапуру и Пекину.
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Для своего исследования авторы отобрали 21 город с сопоставимыми транспортными системами. Еще четыре города попали в рейтинг как лидеры в нескольких международных рейтингах по развитию ряда аспектов транспортных систем.

Как рассказали РБК составители списка, чтобы оказаться лидером, Москве достаточно разобраться со скоростным режимом в черте города и развить велосипедную инфраструктуру.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что ознакомились с отчетом. Представитель ведомства отметил, что подобные исследования позволяют лучше понять, на что властям следует обратить внимание.

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