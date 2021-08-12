Сергунина: Выпускники столичной программы StartHub.Moscow привлекли инвестиции на 580 млн рублей

Участниками программы стали 100 компаний

Компании - выпускники московской программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow привлекли инвестиции на общую сумму 580 тысяч рублей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Участниками программы стали 100 компаний.

"В течение пяти месяцев они развивали свой бизнес при поддержке опытных наставников. Большинство из них смогли увеличить выручку. 15 наиболее успешных проектов привлекли инвестиции на общую сумму 580 миллионов", - сказала Сергунина.

На первом месте по объему привлеченных средств оказалась платежная система нового поколения, которая позволяет работать с безналичными, электронными и цифровыми валютами. Также поддержку получили платформа для онлайн-обучения детей робототехнике, агрегатор коворкингов в Москве, банковская платформа, автоматизирующая работу агентского и партнерского каналов банка, и другие проекты.

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