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На доплаты медикам выделили еще 46 миллиардов рублей

09:40
  • четверг
  • 12 августа 2021

Средства поступят из резервного фонда

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому еще 46,3 миллиарда рублей будет выделено на специальные социальные выплаты помогающим больным с COVID-19 медицинским работникам.
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"Врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в “красных зонах”, больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать", - приводит пресс-служба кабмина слова премьера.

Поступят средства из резервного фонда. Выплаты будут обеспечены до ноября 2021 года.

Доплаты находящимся в непосредственном контакте с пациентами с коронавирусом медработникам были введены в России в апреле 2020 года. Размер доплаты зависит от фактически отработанных нормативных смен.

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