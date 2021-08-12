Киркорову на три года запретили въезд на Украину

Ранее певца исключили из черного списка Минкульта Украины
Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на СБУ.
Незадолго до этого певца исключили из черного списка Минкульта Украины, куда он попал 24 июня из-за выступлений в Крыму и за поддержку полуострова.
Тогда Киркоров счел поводом для гордости санкции против него. Он заявил, что "запретили не Киркорова, а Россию", а также отметил, что продолжает любить Украину как страну.
Ранее Киркоров подал апелляционную жалобу на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе пятилетний запрет на въезд в Литву для артиста.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram