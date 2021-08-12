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В Раде заявили о десяти предупреждениях Путина Киеву

10:08
  • четверг
  • 12 августа 2021

Перечислил десять пунктов член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин

Украинская власть не вполне понимает последствия проводимой в отношении России политики. Такое мнение в Facebook высказал депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.
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Он перечислил десять предупреждений, которые российский лидер Владимир Путин адресовал Киеву.

"Первый месседж Путина украинской власти был по поводу "майдана". Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло. Третий - Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток - 2. Аналогично", - написал парламентарий.

Еще пять предупреждений, по его словам, были следующими: увеличение цены на газ, иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН, статья об Украине, обвинение в незаконном преследовании Виктора Медведчука.

"А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию", - заключил Кузьмин.

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