Россия дала Таджикистану миллион долларов на защиту от талибов

Погранзаставу поставят на одном из уязвимых участков границы

Россия выделила Таджикистану 1,1 миллиона долларов на строительство пограничной заставы на границе с Афганистаном.

Деньги предоставят по запросу Душанбе, заявил "Интерфаксу" заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов. Погранзаставу построят в Хатлонской области - на одном из наиболее уязвимых участков границы.

"Соответствующее соглашение планируется подписать в ходе ближайших контактов на высшем уровне", - отметил он.

Ситуация в регионе обострилась после вывода американских войск и Афганистана, в результате чего террористическая группировка "Талибан" (запрещена в России – прим. ред.) начала наступление. В начале августа талибы прорвали фронт на севере Афганистана.

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