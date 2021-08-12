Помощников по уходу в столичных домах-интернатах переобучат по новой уникальной программе

Обучение первых групп уже началось

Департамент труда и соцзащиты будет самостоятельно повышать квалификацию специалистов в столичных домах-интернатах.

С января 2021 года дома-интернаты отказались от аутсорсинга, оставили лучших сотрудников и ввели для них штатную должность. Новых специалистов, пусть даже и без опыта работы и нужной квалификации, теперь будут обучать непосредственно в департаменте. Планируется обучить порядка трех тысяч помощников по уходу.

"А тот персонал, что уже набран, сможет повысить квалификацию. Образовательные программы соответствуют высокому уровню стандарта в сфере ухода, поэтому обучение по ним позволит более адресно, бережно и профессионально заботиться о людях, нуждающихся в особом внимании, и повысить качество предоставляемых услуг в домах-интернатах", - заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Обучение первых групп уже началось в пансионате для ветеранов труда №1, психоневрологическом интернате №20 и в отделениях милосердия научно-методического геронтологического центра "Переделкино". Занятия проводят клинические тренеры центра компетенций, специалисты с медицинским образованием и дополнительной профессиональной подготовкой преподавателя.

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