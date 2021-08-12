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Опухлики и Пролей-Каша: какие необычные названия населенных пунктов существуют в России

10:32
  • четверг
  • 12 августа 2021

Примерно 65 тысяч названий встречаются на карте только один раз, узнали аналитики "Яндекс.Карт"

Аналитики сервиса "Яндекс.Карты" вместе с лингвистами изучили названия российских населенных пунктов. Специалисты назвали самые распространенные, длинные и короткие названия, а также нашли просто интересные и необычные.

Примерно 65 тысяч названий встречаются на карте России только один раз, например Шуточкино, Майя, Опухлики, Пролей-Каша или Мутный Материк, сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе "Яндекса".

 

"Ойконимы - большая часть языка и важный материал для лингвистических исследований… Ойконимы также интересны с точки зрения фонетики, грамматики и семантики. Например, какие-то названия звучат обманчиво понятно: скажем, в Зебревице не живут зебры, а Старая Тумба не связана с мебелью", - прокомментировал ученый "Яндекса", заведующий сектором Института русского языка им В.В. Виноградова РАН Борис Иомдин.

Самые распространённые названия населенных пунктов - Александровка (их в России 333 штуки), Ивановка (280) и Михайловка (272).

Самое длинное название без пробелов - у села Кременчуг-Константиновское (25 букв). Без пробелов и дефисов - у села Верхненовокутлумбетьево (23 буквы), которое чуть опередило соседнее Нижненовокутлумбетьево (22 буквы).

Самых коротких названий - из двух букв - двадцать семь. Некоторые из них встречаются несколько раз. Самые распространённые - Ям и Яр, их в России по одиннадцать штук.

Исследование опубликовано на сайте "Яндекса". Компания также поделилась датасетом, содержащим информацию о названиях населённых пунктов, их местонахождении, численности населения и прежних названиях. Эти данные лингвисты смогут использовать в своих научных работах.

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