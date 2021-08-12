Путин поздравил сборную России с победой на Международной олимпиаде по химии

Глава государства выразил благодарность учителям и наставникам победителей

Сборная России взяла золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии в Токио. Успехи команды отметил президент страны Владимир Путин.

"В борьбе с сильными и подготовленными соперниками из разных стран мира вы продемонстрировали глубокие знания предмета, умение нестандартно, творчески мыслить и стремление победить", - написал в поздравительной телеграмме глава государства (цитата по ТАСС).

По словам президента, успех сборной еще раз подтверждает, что российское образование по праву пользуется авторитетом и признанием.

Также Путин выразил благодарность учителям и наставникам победителей.

Победу в Токио одержали Андрей Тырин (Москва), Георгий Жомин (Москва), Тимофей Чаркин (Москва) и Александр Трофимов (Екатеринбург). Олимпиада проходила в дистанционном формате.

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