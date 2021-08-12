Умер бывший мэр Красноярска Петр Пимашков

Ему было 73 года

Депутат краевого заксобрания Илья Зайцев сообщил в Instagram, что в Москве скончался бывший мэр Красноярска Петр Пимашков. Ему было 73 года.

"Сегодня не стало Петра Ивановича Пимашкова. Кажется, что он был и будет всегда. Человек, которого любят и уважают. Человек, который многое сделал для города в непростой для него период", - написал Зайцев.

О причинах смерти не сообщается.

Главой администрации Красноярска Пимашков был избран в конце 1996 года. В 2000-м его избрали повторно, в марте 2004-го - в третий раз, в марте 2008-го - в четвертый. В декабре 2011 года стал депутатом Государственной думы от "Единой России".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram