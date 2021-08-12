Врач сообщил о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке

Одному из них медики пытаются спасти ногу

На Камчатке выясняют обстоятельства крушения вертолёта Ми-8, который упал в озеро Кроноцкого заповедника. ЧП произошло рано утром, был сильный туман. На борту находились 16 человек, в том числе ребёнок. Восемь смогли самостоятельно выплыть на поверхность. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Поиски остальных продолжаются. На мечте ЧП создан оперативный штаб, возбуждено уголовное дело. Уже есть предварительные версии причин крушения.

Кадры, снятые сотрудниками Кроноцкого заповедника, которые первыми бросились на помощь. На видео отчетливо заметен туман, плотно застилающий гладь озера, в которое рухнул вертолет.

"Мы услышали звук приближающегося вертолета. После чего мы услышали, предположительно, как лопасти вертолета ударились о воду. Мы не видели этого", - сказал Евгений Денгес, инспектор Кроноцкого заповедника.

Из ледяной воды - температура не превышает 6 градусов - оперативно удалось вытащить 8, в том числе двоих членов экипажа. Судьба ещё 8 человек, среди которых ребёнок и командир воздушного судна, до сих пор неизвестна.

"Я понял, что что-то произошло, когда мне просто вода потоком ударила в лицо. Об этом трудно говорить, потому что со мной сидел мальчишка, сын моего друга, но я со сна даже не успел... Если бы я был не сонный, я бы, конечно, успел его, ну, по крайне мере, снять ремень", - заявил выживший Виктор Стволкин (видео представлено Управлением информационной политики Правительства Камчатского края).

Виктор вместе с еще двумя пострадавшими от госпитализации отказался. Остальных - двоих в тяжелом состоянии - доставили в ближайшие больницы.

"Находятся сейчас в реанимационном отделении. Один тяжелый больной, тяжелая сочетанная травма, перелом голени. Сейчас ведется операция, чтобы спасти ему ногу, конечность. Второй пациент, который в реанимационном отделении, тоже тяжелая сочетанная травма. Ушиб грудной клетки. Открытый вдавленный перелом грудины", - рассказал главврач краевой больницы Андрей Кисляков.

Вертолет перевозил туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Из села Николаевка - недалеко от Петропавловска-Камчатского - Ми-8 должен был доставить их к Курильскому озеру. По прямой - около 200 километров. Дорог в этой местности нет, единственный путь - по воздуху. Уже при заходе на посадку около 10 часов утра по местного времени машина рухнула в воду.

"Меня подняло сразу наверх, сверху был кусок воздуха небольшой. Я успел вдохнуть. И это все сразу заполнилось водой. Я сидел на первом ряду и дверь в кабину пилотов оказалась распахнута. Остатки воздуха и воды меня чуть-чуть подтолкнули", - рассказал выживший Виктор Стволкин.

По словам очевидцев, вертолет ушел под воду в считанные минуты. Люди спасались из тонущей машины, выныривая с десятиметровой глубины.

"Медицина катастроф вылетела уже на место. Мы усилили бригады еще медицинскими работниками скорой медицинской помощи, укомплектовали бригады противошоковыми медицинскими препаратами и всеми необходимыми препаратами для оказания медицинской помощи на месте", - сообщила Марина Волкова, исполняющая обязанности министра здравоохранения Камчатского края.

Помимо бригад центра медицины катастроф, на месте работают спасатели и водолазы. Всего около 60 человек и 10 единиц техники привлекли к спасательной операции. Главная сложность состоит в том, что глубина озера в месте крушения достигает 135 метров. Добраться до затонувшего вертолета без специального оборудования невозможно.

"Для оперативного информирования родственников потерпевших открыта горячая линия МЧС России. По ней можно обращаться для получения исчерпывающей информации", - сказал Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

Чтобы получить информацию о состоянии выживших, родственники весь день дежурят возле больницы, среди них и супруга одного из пилотов. "Летал уже давно и опытный. Весь командирский, весь летный состав был очень опытный. Не знаю из-за чего. Пока не пообщаемся, нет никакой информации", - заявила Ксения.

По предварительной версии, причиной аварии могла стать ошибка пилотирования, поскольку вертолет заходил на посадку в густом тумане – видимость не превышала 100 метров. Что касается самого Ми-8, то машина, по словам руководства компании-перевозчика, была исправна.

"Вертолет после капитального ремонта в 2020 году, прогнозы были летными. Командир с большим налётом, бывший военный летчик. В его компетенции пока не сомневаемся. Поэтому что там случилось, пока не знаем", - сказал Дмитрий Черных, заместитель директора "Витязь Аэро".

По другим данным, надзорные органы не раз выявляли многочисленные нарушения в "Витязь-Аэро". Компания-собственник уже 12 лет занимается вертолетными экскурсиями по труднодоступным маршрутам Камчатского края. Частично принадлежит депутату-миллиардеру Игорю Редькину. Тому самому, который недавно на всю страну ославился громким признанием о том, что застрелил из ружья человека. Теперь к этому может добавиться и дело о "Нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Прокуратура уже начала проверку.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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