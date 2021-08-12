В Якутии лесные пожары вплотную подступают к населенным пунктам

Идет эвакуация жителей

В столице Якутии концентрация вредных веществ в воздухе многократно превышает допустимые значения. Сегодня в регион по поручению Владимира Путина прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

Экстренный ночной бросок на гусеничном транспортёре. Спасатели пробиваются к таежному поселку, где огонь вплотную подошел к домам.

В опасной зоне сейчас находится больше 10 населенных пунктов. Лесные пожары уже в 50 километрах от Якутска. В Чурапчинском районе при прокладке защитной полосы погиб бульдозерист. Известно, что мужчина 1977 года рождения – гражданин Армении. Власти региона пообещали помочь семье добровольца. Тем временем дым от якутских пожаров достиг Северного полюса с одной стороны и северных областей Казахстана - с другой.

- Я не знаю, когда это закончится, но очень тяжело. И дышать тяжело и головные боли. Не знаю, от этого, не от этого. Но, надеюсь, это скоро закончится. Добровольцы едут со всей России.

Для борьбы с природными пожарами наращивается и группировка МЧС – накануне в Якутию прибыли 100 спасателей из Ногинска. Еще столько же сегодня прибудут из Тульской области и Подмосковья. По поручению президента глава министерства Евгений Зиничев прилетел в республику – он распорядился направить 2 самолета-амфибии Бе-200 и один Ил-76. Задействована в тушении и авиация Минобороны.

За последние сутки обнаружено 9 новых очагов. Кроме тушения с воздуха и на земле, специалисты применяют метод встречного пала.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха - Якутия действует 168 природных пожаров, за сутки ликвидировано 13 на общей площади свыше 17 тысяч гектаров. На тушении задействовано около 5 тысяч человек и 728 единиц техники", - сказала Ксения Рахматулина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии.

Природные пожары продолжают тушить в Мордовии, Иркутской, Оренбургской и Волгоградской областях. В Поволжье выгорел дачный поселок "Металлург".

"По прибытию было установлено, что в СНТ "Металлург" происходит горение восьми хозпостроек и одного дачного домика. Пожарно-спасательное подразделение 1-го отряда МЧС в кратчайшие сроки локализовали пожар. Погибших, пострадавших нет", - заявил Евгений Малюк, начальник 1-го отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области (видео "Лакмус Волгоград").

В Даниловском районе Волгоградской области огонь подошел к хутору Каменночерновский. Для оперативной эвакуации жителей развернуты два пункта временного размещения.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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