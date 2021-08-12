Затоплены дома и дороги: на Крым обрушились сильные дожди

Туристов просят оставаться дома

Ситуация с паводками на Дальнем Востоке в ближайшее время будет обостряться. Как сообщили в Гидрометцентре, объем воды в Амуре уже стал рекордным за всю историю метеонаблюдений, и он продолжает повышаться. Штормовое предупреждение действует и в Крыму. На полуостров обрушились мощные ливни, затопившие участок трассы от Симферополя до Ялты. На южном побережье ожидается град и сход селей.

Из-за продолжающегося несколько часов дождя в районе села Краснолесье переполнилось озеро и вода мощным потоком хлынула на трассу Симферополь – Ялта. На какое-то время одна из самых перегруженных дорог полуострова была даже блокирована.

Стихия разрушила дорожное полотно - съезд в поселок превратился в экстремальный маршрут даже для автомобилей высокой проходимости.

Нерасчищенное русло реки Тавель быстро переполнилось, и вода вышла из берегов. Такого в этом районе Крыма местные жители не ожидали. За несколько лет засухи левый приток Салгира стал похож на неглубокую сухую балку.

Поток сошел естественным путем в течение часа. В зоне подтопления оказались 4 домовладения и 11 придомовых территорий.

Спасатели развернули на месте оперативный штаб. Аэромобильная группировка дежурила на месте всю ночь. Подготовили не только дорожную технику, но и водный транспорт. Районная администрация выделила 12 автобусов для возможной эвакуации населения.

"Жителям подтопленных домов предложено переселиться на ночное время в пункт временного размещения. 6 человек согласились и органами местного самоуправления расселены в пункты временного размещения", - заявил Аркадий Ожигин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым.

На месте работают беспилотники. Аэросъемка помогает следить за ситуацией. Перелив воды из озера прекратился. Спасатели приступили к расчистке подтопленных территорий и просушке зданий.

Штормовое предупреждение действует до конца дня на территории всего полуострова. В центральных, южных и восточных районах ожидают дожди, крупный град и сильные порывы ветра. Городские службы Большой Ялты работают в режиме повышенной готовности. Администрация просит туристов отказаться от морских прогулок и поездок в горы. По возможности просят оставаться дома.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым, Симферопольский район.

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