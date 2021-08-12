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Российские регионы смягчают ограничения по коронавирусу

12:09
  • четверг
  • 12 августа 2021

В Ивановской области возобновили действие льгот на проезд для людей старше 65 лет

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 21 тысячу 932 новых случая инфицирования коронавирусом. Из больниц выписаны 20 тысяч 195 человек.

Темп распространения инфекции снижается. В некоторых регионах смягчаются ограничения. Так, в Ивановской области возобновили действие льгот на проезд для людей старше 65 лет. А в Санкт-Петербурге к плановой работе вернулись сразу четыре больницы, ранее принимавшие только пациентов с коронавирусом.

Ситуация с ковидом стабилизируется в том числе благодаря масштабной прививочной кампании. В Астраханской области ревакцинацию прошли военнослужащие Южного округа. Всего - более пяти тысяч человек. В первую очередь, это те, кто сейчас на боевом дежурстве или работают в госпиталях и их семьи.

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