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Австралия запретила гражданам выезжать за границу

12:15
  • четверг
  • 12 августа 2021

Для поездок необходимо получить специальное разрешение

Ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. В Турции растет суточный прирост новых случаев инфицирования - их более 27 тысяч.

Антирекорды фиксируют в Японии. На днях страна перешагнула отметку в миллион заболевших. По мнению ряда медиков, одной из главных причин новой вспышки стало проведение Олимпиады.

Закрывает границы Австралия - гражданам запрещено выезжать из страны без специального разрешения. В Мельбурне ещё на неделю продлили жёсткий локдаун.

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