В Москве подвели итоги онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия"

Проект собрал более 200 тысяч участников со всего мира

Развитие туристического потенциала нашей страны обсуждают сегодня участники Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия".

Масштабный проект организован в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей". В прошлом году он собрал более двухсот тысяч участников со всего мира. В рамках второй экспедиции основное внимание будет уделено историческим и национальным особенностям регионов страны, планируется разработка новых маршрутов этнотуризма.

"Первая просветительская экспедиция дала возможность жителям России (около 200 тысяч) отправиться в путешествие по стране, не выходя из дома. Сразу после завершения первой экспедиции мы поняли, что этот проект востребован и будет иметь своё продолжение. И в новом сезоне ключевыми темами экспедиции выбран просветительский и этнокультурный туризм", - сказал Алексей Агафонов, заместитель гендиректора АНО "Россия – страна возможностей".

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