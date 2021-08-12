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В Москве стартовал национальный телекиноконкурс "Родные тропы"

11:52
  • четверг
  • 12 августа 2021

Он проводится уже в пятый раз

В Москве стартовал национальный телекиноконкурс "Родные тропы". Он проводится уже в пятый раз при поддержке столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей

Участвуют более 80 представителей телекомпаний и продюсерских центров из разных регионов страны. Победителей определят в семи номинациях. Одна из них посвящена подвигам красноармейцев и приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Также запланированы образовательные мероприятия: мастер-классы мэтров российского кино и телевидения, творческие лаборатории и круглые столы.

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Телекиноконкурс "Родные тропы"
Телекиноконкурс "Родные тропы"
Телекиноконкурс "Родные тропы"
Телекиноконкурс "Родные тропы"
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