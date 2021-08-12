На авиабазе Хмеймим прошел воздушный парад в честь дня ВВС

Летчики отмечают профессиональный праздник

С профессиональным праздником служащих ВВС России поздравил Сергей Шойгу. Министр обороны пожелал ветеранам здоровья, а тем, кто продолжает нести службу, новых успехов. Глава ведомства также отметил особую роль наших летчиков в борьбе с терроризмом в Сирии. А сегодня в небе над пунктом базирования Хмеймим в САР прошел воздушный парад.

Отрыв от земли - самая волнительная часть полёта, говорят пилоты. Привыкнуть невозможно. Даже если за плечами сотни или тысячи таких взлетов.

Сколько таких вылетов провели наши пилоты во время активной фазы операции в Сирии, не сосчитать. Главное - работа имела результат.

После ювелирных по точности ударов террористы в Сирии уже не смогли поднять головы. Именно наша авиация сыграла решающую роль в уничтожении бандформирований. Сегодня работа продолжается. Тренировочные полеты чередуются с боевыми. Залог успеха - слаженные действия экипажа.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram