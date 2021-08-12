В России выявили 21932 новых случая коронавируса

Вылечились 20195 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 21932 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 808 человек, выздоровели 20195 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2294. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 1801 человек, в Подмосковье - 1143.

За весь период пандемии в стране выявлен 6534791 случай инфекции. Умерло 168049 пациентов. Выздоровели 5828972 человека.

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