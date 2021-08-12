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Выживший турист с камчатского Ми-8 рассказал о катастрофе

11:08
  • четверг
  • 12 августа 2021

Салон затопило за секунду

Турист Георгий Кованцев, выживший с потерпевшего крушение вертолета Ми-8, рассказал обстоятельства катастрофы.
Появилось видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

По его словам, вертолет должен был приземлиться в промежуточном пункте, снижение происходило в штатном режиме.  

"Началась посадка сквозь облако тумана. Просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя", - рассказал Кованцев.

Однако затем он почувствовал удар об воду, вертолет вошел в нее носом, и салон затопило за секунду, передает telegram-канал Baza. Выбраться из машины удалось только тем, кто находился в хвосте.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение 12 августа в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров (в том числе ребенок). Восьми людям удалось спастись, они госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии. Пострадавших привезли в Петропавловск-Камчатский. Еще восемь человек пока значатся пропавшими, но спасатели отмечают, что шансы найти их живыми минимальны.

Возбуждено уголовное дело, Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, причина ЧП - отказ двигателя и ошибка пилотирования. Вертолет проходил капитальный ремонт в 2020 году.

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