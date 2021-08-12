Пашинян заявил о готовности возобновить переговоры с Азербайджаном

Как на высоком, так и "на самом высочайшем" уровнях
В ходе заседания правительства в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова возобновить переговоры с Азербайджаном по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.
"Хочу подчеркнуть, что Армения готова участвовать в переговорах как на высоком, так и на самом высочайшем уровнях, мы ждем конкретных предложений", - приводит слова Пашиняна ТАСС.
Ключевым компонентом региональной повестки Армении, продолжил глава кабмина, должно стать преодоление враждебности.
Вместе с тем Пашинян отметил, что "некоторые силы" пытаются исказить намерения его страны, хотя ВС Армении развиваются "не для агрессии, а для защиты от агрессии".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах
- Путин обсудил с Эрдоганом Карабах, саммит в Женеве и поставки вакцины
- В Карабахе на мине подорвалась машина с российскими миротворцами
- Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
- Разминирование российскими военными Нагорного Карабаха сняли на видео