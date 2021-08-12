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Пашинян заявил о готовности возобновить переговоры с Азербайджаном

11:12
  • четверг
  • 12 августа 2021

Как на высоком, так и "на самом высочайшем" уровнях

В ходе заседания правительства в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова возобновить переговоры с Азербайджаном по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.
Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

"Хочу подчеркнуть, что Армения готова участвовать в переговорах как на высоком, так и на самом высочайшем уровнях, мы ждем конкретных предложений", - приводит слова Пашиняна ТАСС.

Ключевым компонентом региональной повестки Армении, продолжил глава кабмина, должно стать преодоление враждебности.

Вместе с тем Пашинян отметил, что "некоторые силы" пытаются исказить намерения его страны, хотя ВС Армении развиваются "не для агрессии, а для защиты от агрессии".

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