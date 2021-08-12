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В Кирове осудили напавшего с ножом на таксиста мужчину

11:26
  • четверг
  • 12 августа 2021

Инцидент произошел в ноябре 2020 года

Суд в Кирове признал 28-летнего местного жителя виновным в нападении с ножом на водителя такси, сообщает региональное управление Следственного комитета.
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Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Между обвиняемым и таксистом произошел конфликт, последний получил пять ножевых ранений. Он сам смог выбраться из автомобиля и позвать на помощь. Пострадавшего госпитализировали, злоумышленника оперативно задержали.

Уголовное дело завели по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Подсудимый вину признал.

"Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - добавили в СК.

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