В России установлен новый максимум смертей от коронавируса за сутки

За сутки скончались 808 человек

В России зафиксирован новый максимум смертельных случаев из-за коронавируса - за последние сутки в стране умерли 808 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Накануне в России было зафиксировано 799 умерших от коронавируса.

Всего с начала пандемии в России скончались 168049 человек с коронавирусом.

В оперативном штабе также сообщили, что за минувшие сутки в стране коронавирус подтвержден у 21932 человек. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 6534791.

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