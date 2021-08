Российского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото

Посла России в Иране Левана Джагаряна пригласили в МИД республики из-за публикации фотографии на фоне посольства в Тегеране.

Как сообщили в российском диппредставительстве, его вызвали из-за "неоднозначной реакции иранской общественности на фотографию".

Ранее стало известно, что иранскому МИД не понравилось фото послов России и Британии Левана Джагаряна и Саймона Шерклиффа на "исторической лестнице перед посольством, где проходила Тегеранская конференция". Дипломаты отметили, что проводить параллель между 2021 и 1943 годами крайне неуместно.

Председатель иранского парламента потребовал извинений от Джагаряна и Шерклиффа. В свою очередь российское посольство заверило, что не хотело никого оскорбить и никакого антииранского посыла в фотографии нет.

��������Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the ��������British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi