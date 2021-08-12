ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото

11:44
  • четверг
  • 12 августа 2021

Проводить параллель между 2021 и 1943 годами крайне неуместно, отметили в Тегеране

Посла России в Иране Левана Джагаряна пригласили в МИД республики из-за публикации фотографии на фоне посольства в Тегеране.

Как сообщили в российском диппредставительстве, его вызвали из-за "неоднозначной реакции иранской общественности на фотографию".

Ранее стало известно, что иранскому МИД не понравилось фото послов России и Британии Левана Джагаряна и Саймона Шерклиффа на "исторической лестнице перед посольством, где проходила Тегеранская конференция". Дипломаты отметили, что проводить параллель между 2021 и 1943 годами крайне неуместно.

Председатель иранского парламента потребовал извинений от Джагаряна и Шерклиффа. В свою очередь российское посольство заверило, что не хотело никого оскорбить и никакого антииранского посыла в фотографии нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Флаг Ирана
Флаг Ирана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.