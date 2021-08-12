Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 3329 пациентов

Госпитализировано за сутки 750 человек
За сутки в Москве от коронавирусной инфекции поправились 3329 человек, сообщили в четверг в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
Таким образом, общее число вылечившихся в столице составляет на данный момент 1401836.
В городе выявили 2294 новых случая COVID-19. "За сутки госпитализировано 750 человек, скончались 56 пациентов. На ИВЛ находятся 353 человека", - добавили в оперштабе.
Там также напомнили о важности вакцинации, уточнив, что прививку можно сделать в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
Подробная информация о прививочной кампании представлена здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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