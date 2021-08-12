Тело пропавшей в Адлере россиянки вынесло течением в Гагру

Девушка пропала три дня назад

Тело пропавшей в Адлере 22-летней россиянки обнаружили в Абхазии.

Юлия Лукьянова из Братска пропала в Адлере три дня назад, 9 августа. В последний раз девушку видели между пляжами “Красная поляна” и "SportInn".

По сообщению МЧС Абхазии, девушка утонула в море, ее тело течение вынесло в акваторию города Гагра.

"Тело было доставлено в морг местной районной больницы. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую", - отметили в ведомстве.

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