Тело пропавшей в Адлере россиянки вынесло течением в Гагру

Девушка пропала три дня назад
Тело пропавшей в Адлере 22-летней россиянки обнаружили в Абхазии.
Юлия Лукьянова из Братска пропала в Адлере три дня назад, 9 августа. В последний раз девушку видели между пляжами “Красная поляна” и "SportInn".
По сообщению МЧС Абхазии, девушка утонула в море, ее тело течение вынесло в акваторию города Гагра.
"Тело было доставлено в морг местной районной больницы. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую", - отметили в ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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