Россия опустилась на 41-ю строчку рейтинга ФИФА

Лидер остается прежним

Международная федерация футбола в четверг опубликовала обновленный рейтинг сборных.

Сборная России опустилась на 41-е место. В активе команды 1462 очка.

Первой остается Бельгия (1822 очка). На вторую строчку поднялась Бразилия (1798), замыкает тройку Франция (1762).

Также в топ-5 - Англия (1753) и выигравшие недавний чемпионат Европы итальянцы (1745).

В сентябре российской команде предстоят три матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года - с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

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