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Среди голосующих онлайн москвичей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей

12:11
  • четверг
  • 12 августа 2021

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября

Участники дистанционного онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру в раках акции "Миллион призов - #ВыбираемВместе". Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

"К программе "Миллион призов" в этом году присоединились компании строительного сектора и компании автомобильной промышленности. Это уникальная ситуация, и я призываю всех голосовать электронно", - сказал Мохте.

Он напомнил, что к акции присоединились уже более 70 компаний, в том числе "Магнит", "Пятерочка", "Азбука вкуса" и "Детский мир".

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