Среди голосующих онлайн москвичей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября

Участники дистанционного онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру в раках акции "Миллион призов - #ВыбираемВместе". Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

"К программе "Миллион призов" в этом году присоединились компании строительного сектора и компании автомобильной промышленности. Это уникальная ситуация, и я призываю всех голосовать электронно", - сказал Мохте.

Он напомнил, что к акции присоединились уже более 70 компаний, в том числе "Магнит", "Пятерочка", "Азбука вкуса" и "Детский мир".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram