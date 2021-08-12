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Службу в армии могут включить в трудовой стаж

12:27
  • четверг
  • 12 августа 2021

Это позволит досрочно выйти на пенсию

В Госдуму внесли законопроект о включении срока службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

С такой инициативой выступили депутаты фракции "Единой России". Ранее об этом же говорили депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, передает РИА Новости. 

Таким образом россияне смогут выйти на пенсию раньше на два года при стаже не менее 42 лет у мужчин и 37 лет - у женщин, но не ранее чем в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Если документ вступит в силу 1 января 2022 года, то срочная служба в армии станет засчитываться уже в следующем году.

Ранее правительство повысило оклады российским военнослужащим по призыву и по контракту. Постановление начнет действовать с 1 октября 2021 года.

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