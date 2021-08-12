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"Политики не было": украинская атлетка объяснила фото с Ласицкене

12:27
  • четверг
  • 12 августа 2021

Ярослава Магучих завоевала в Токио бронзу

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила в беседе с журналистами, что в ее фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене в Токио не было политики.
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На летних Олимпийских играх Магучих стала бронзовым призером в прыжках в высоту, Ласицкене выиграла золото. После стартов девушки обнялись и сфотографировались вместе. Это вызвало недовольство некоторых официальных лиц Украины.

"У нас свобода слова. Я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает, а также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует. Это опыт, который сделает меня сильнее. А по фото - я ее поздравила. Там не было никакой политики", - объяснила Магучих (цитата по ТАСС).

Ранее вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов заявил, что развернувшаяся в Сети травля Магучих недопустима, так как "нужно дружить друг с другом", а спортсмены не виноваты в политической напряженности между странами.

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Слева направо: Мария Ласицкене (ОКР, золото) и Ярослава Магучих (Украина, бронза)
Слева направо: Мария Ласицкене (ОКР, золото) и Ярослава Магучих (Украина, бронза)
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