Буцкая: в Москве есть конкретные точки, требующие вмешательства экологов

Москва превращается в один из самых экологичных городов

Экология города – одна из точек, где сходятся интересы граждан, общественников и власти. Об этом заявила лидер организации "Совет матерей" и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая во время круглого стола на тему "Экология Москвы". По ее словам, с каждым годом растет уровень экологической сознательности людей и появляются новые эффективные государственные инициативы, призванные сохранить природное богатство.

"Все мы хотим, чтобы наши дети пили чистую воду, дышали воздухом свободным от токсинов и вредных частиц, а из окон своих домов любовались зеленью парков. Мы видим, как Москва превращается в один из самых экологичных городов. В программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" защите природы отводится большое внимание: правительство Москвы работает над тем, чтобы защитить зеленые территории столицы, сократить вредные выбросы в атмосферу, увеличить долю вторичной переработки мусора", - сказала Буцкая, напомнив, что на улицах появляются электробусы, развивается метро, появляются новые парки.

Тем не менее, работать еще есть над чем. По ее словам, на карте города еще есть конкретные точки, где требуется вмешательство представителей экологической общественности.

"Недопустимо, чтобы в наше время жители Москвы страдали от ядовитых испарений или брошенного строительного мусора, а дети росли с угрозой хронических заболеваний. Важно решать эти вопросы, задействуя все ресурсы, в т.ч. включая их в Народную программу "Единой России", – подчеркнула Буцкая.

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