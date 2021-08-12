В "Единой России" отреагировали на предложение добавить медвежат на логотип

Идет избирательная кампания

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила изменить логотип партии "Единая Россия", сделав его символом многодетной семьи.

Омбудсмен предположила, что медведю может быть одиноко и следует добавить к нему медвежат.

"Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко - семьи не хватает. Мама, дети, медвежата - как-то это должно быть визуализировано", - заявила она.

В свою очередь в "Единой России" не исключили смену логотипа, однако сейчас этот вопрос не будут поднимать из-за выборов. Действующая символика "Единой России" уже зафиксирована в документах партии и будет использоваться во время текущей избирательной кампании.

"В будущем не исключено, что мы вернемся к этому вопросу", - сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

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