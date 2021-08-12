Краснодарец выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

Ему достались 36 миллионов рублей

Житель Краснодара "забрал" рекордный выигрыш в лотерею в 36 миллионов рублей, не угадав в билете ни одного числа, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Столото".

"В государственной лотерее "Все или ничего" 11 августа был разыгран рекордный для данной лотереи суперприз в размере 36 миллионов 024 тысячи 156 рублей. Счастливчиком 17594-го тиража стал житель Краснодара", - сказано в сообщении.

Уточняется, что за выигрышем этот счастливчик пока не обратился. Билет он купил в мобильном приложении за 60 рублей через ApplePay.

Согласно правилам лотереи "Всё или ничего", участники отмечают в диапазоне от 1 до 24 12 чисел. Суперприз достается тому, кто угадает все выпавшие 12 чисел. Или не угадает ни одного.

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