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СБУ сообщила об аресте российского шпиона

12:51
  • четверг
  • 12 августа 2021

Агент собирал информацию об украинских военных в Донбассе

Украинский суд арестовал мужчину, который, как уверяют в СБУ, работал на российскую разведку. Его обвиняют по статье об участии в деятельности террористической организации.

В сообщении СБУ говорится, что агент временно проживал на Украине и по заданию российской спецслужбы ездил в зону проведения операции Объединенных сил Украины (на восток страны) для сбора развединформации.

Мужчину поймали во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб России по электронным каналам связи.

СБУ опубликовала видео задержания предполагаемого шпиона из России:

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