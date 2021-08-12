Очное обучение школьников даст им дополнительные возможности для социализации – академик Румянцев

Важно соблюдать меры защиты от ковида

Академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев прокомментировал решение московских властей с 1 сентября организовать очное обучение учащихся в школах.

Он отметил, что школа является основной средой для социализации детей, однако в сложившихся ситуации важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы, чтобы избежать распространения коронавируса.

"Именно активность учащихся во внеурочные часы, получение дополнительных навыков во многом определяет выбор их будущей профессии. Когда школы предоставляют детям поле для активности, это положительно сказывается на подрастающем поколении", - заявил Румянцев.

В школах нужно носить маски, оставить за каждым классом отдельный кабинет и своевременный перевод на карантин в случае выявления COVID-19.

Дистанционное обучение за весь период пандемии уже вводилось дважды: весной и осенью 2020 года. С 18 января 2021 года все дети учатся очно.

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