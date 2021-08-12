Участник побега из ИВС в Истре сам сдался полиции

Задержаны трое из пяти беглецов

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что третий участник побега из ИВС в Истре сам явился в полицию.

"Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается", - приводит слова Волк ТАСС.

Ранее стало известно, что задержаны 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы - мужчина и женщина.

Инцидент произошел в ночь на 6 августа. Из ИВС сбежали пять заключенных - в том числе обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова Александр Мавриди. СМИ писали, что организовать побег помогли сообщники на свободе.

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