Появилось видео задержания участников побега из изолятора в Истре

Двое уже задержаны, третий сдался сам. На свободе остаются еще двое

Трое из пяти сбежавших их изолятора временного содержания в Истре задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое мужчин – Денис Грозава и Иван Цуркан - были задержаны в съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы, их подозревают в пособничестве. Еще один участник побега сам явился в полицию в Истре. Розыск остальных беглецов, в том числе киллера Александра Мавриди, продолжается.

Видео задержания участников публикации, распространенное МВД, публикует "ТВ Центр".

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