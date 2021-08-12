У греческого острова Милос затонула яхта с туристами

Россиян среди них не было

Телеканал ERT1 сообщил, что у греческого острова Милос в Эгейском море затонула яхта под британским флагом с 17 пассажирами.

В спасательной операции задействовали корабли ВМС Греции, катера береговой охраны, пассажирский паром Sea Jet 2, а также два вертолета ВМС и ВВС.

По предварительным данным, никто в результате инцидента не погиб, всех благополучно доставили на берег.

"Посольство оперативно связалось с Портовой службой острова Милос, где сообщили, что, по предварительной информации, россиян на яхте не было Обстоятельства произошедшего выясняются", - приводит ТАСС сообщение посольства России в Греции.

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