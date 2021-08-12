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Компанию "Витязь-Аэро" внепланово проверят после крушения Ми-8

13:27
  • четверг
  • 12 августа 2021

Восемь человек числятся пропавшими

Ространснадзор организовал внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.
Врач сообщил о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке

Также для расследования ЧП свою комиссию сформировал Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Как сообщалось ранее, причиной ЧП могли стать отказ двигателя и ошибка пилотирования. Вертолет проходил капитальный ремонт в 2020 году, перед полетом его еще раз проверили.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение 12 августа в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров (в том числе ребенок). Восьми людям удалось спастись, еще восемь числятся пропавшими. Возбуждено уголовное дело.

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