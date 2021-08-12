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Путин перечислил проблемы республики Тыва

13:56
  • четверг
  • 12 августа 2021

В частности, президент обратил внимание на промедление по теме ликвидации аварийного жилья

Социально-экономическую ситуацию в республике Тыва Владимир Путин обсудил сегодня с исполняющим обязанности главы региона. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Владислав Ховалыг доложил президенту об успехах последних лет: в республике растет численность населения и темпы строительства жилья, удаётся удерживать тарифы на электроэнергию. Однако есть и многочисленные проблемы, которые, по мнению Ховалыга, не решить без финансовой поддержки со стороны федерального центра. Владимир Путин пообещал оказать помощь, однако напомнил: ответственность за многие недочёты лежит на местных властях.

Ховалыг: Реализация инвестиционных проектов расширения строительства жилья и объектов социальной сферы сдерживается неразвитостью нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому первоочередным вопросом остаётся ликвидация энергодефицита. Медицинские учреждения Тувы нуждаются в модернизации, а по сути в строительстве новых зданий, оснащенных современным оборудованием. Приоритетным считаю решение вопроса об онкологической помощи.

Путин: У вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. И на это, конечно, нужно обратить внимание. Ну, и наконец, вы сейчас сказали про достаточно острую проблему в сфере здравоохранения – онкологию, но есть ещё одна, не менее важная – туберкулез. Вы знаете об этом. Здесь тоже нужно самым внимательным образом подойти к решению этой проблемы, а это действительно проблема! Тем более, что у нас есть все возможности для того, чтобы её решать.

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Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом
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