В СК рассказали, как сотрудники ИВС в Истре помогли сбежать заключенным

Один из работников изолятора умышленно отключил камеры

В Подмосковье задержаны трое из пяти преступников, которые почти неделю назад сбежали из изолятора временного содержания в Истре. Двоих обнаружили накануне вечером в Подольске, а сегодня днём полицейским сдался третий сбежавший. Между тем, на воле всё ещё остаётся Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.

Укрываясь бронещитом, спецназ входит в квартиру. Один задержанный лежит на полу в коридоре - он открыл полицейским и сопротивления оказывать не стал. Ещё один мужчина - тоже сам лёг на пол на кухне. Хотя, возможно, и искал пути отступления - дверь на балкон распахнута. В одной из комнат спит женщина. В другой - третий мужчина.

Поисками двоих из этих четверых задержанных занимались сотрудники ФСБ и уголовного розыска центрального аппарата МВД вместе с коллегами из других регионов, в данном случае - Подмосковья.

"Вместе с ними находились арендаторы квартиры, мужчины и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путём предоставления укрытия фигурантам", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За кражу эти люди были задержаны в первый раз. Находились в Истре в изоляторе временного содержания, откуда сбежали на прошлой неделе вместе с ещё тремя мужчинами, которые также подозревались в кражах – с Александром Бутнару и Николаем Тетерей. Пятый - обвиняемый в убийстве и похищении человека - Александр Мавриди. Из СИЗО, где охрана значительно строже, в ИВС его доставили для проведения следственных действий. Вечером, точно перед побегом, он попросился в камеру к землякам из Молдавии и полицейские, сотрудники изолятора, его перевели. При этом он оказался седьмым человеком в шестиместной камере. Полицейские помогали и дальше. Сейчас им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

"Один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись коридоров ИВС, а также камеры, осуществлявшие запись в помещении дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного контроля, и ушли спать", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Полицейские ничего не видели и не слышали. При этом они ещё и не закрыли окошко, предназначенное для передачи пищи. Через него беглецы, при помощи оказавшегося у них длинного гаечного ключа, открутили корпус замка двери камеры. Потом вышли во внутренний двор. Сломали ещё замок на воротах и убежали. По камерам уличного наблюдения удалось отследить их передвижения до городского вокзала. Дальше следы терялись. Сообщается, что ещё один участник побега сегодня сам пришёл в полицию. Всё там же в Истре. Отмечается - Александра Мавриди, которого считают организатором побега - пока ищут. Его обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова по прозвищу "Колбасный король". Он занимался производством мясной продукции. Коммерсанта застрелили из арбалета в собственной бане в деревне Аносино в ночь с первого на второе ноября прошлого года. Во время обыска в квартире задержанного по обвинению в убийстве Александра Мавриди также был обнаружен пленник – Алексей Завгородний, от которого требовали переписать квартиру. Гражданская жена бизнесмена в момент преступления находилась вместе с ним в бане. Женщину связали и оставили в живых. После побега главного подозреваемого она попросила о защите.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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