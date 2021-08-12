В московском метро тестируют оплату поездок по биометрии

Технология FacePay применяется как альтернатива привычному формату оплаты проезда

Пройти в метро, не прикладывая карту или смартфон. Уже до конца года это станет возможным на всех станциях подземки. Новинка – FacePay, это альтернатива уже привычному формату оплаты проезда. Специальному устройству достаточно несколько секунд, чтобы изучить лицо пассажира и открыть створки турникета.

Теперь оплатить проезд в метро можно с помощью биометрии: камера у турникета сканирует лицо, узнаёт пассажира и с его счёта списывается оплата за проезд. Такая система называется FacePay. Будущее наступает стремительно, и некоторых пассажиров это настораживает.

Система уже прошла тестирование на сотрудниках Метрополитена – они совершили более миллиона поездок, и вот сейчас на очереди добровольцы из числа пассажиров. Их 1000. Лилия пользуется системой несколько дней, но уже оценила её удобства. Для участи в эксперименте нужно было просто скачать приложение, загрузить туда свою фотографию и привязать банковскую карту.

Можно стать жертвой телефонного или интернет мошенничества, банковскую карту можно потерять. А вот лицо, как и отпечатки пальцев, всегда с нами.

В любом случае, выбор способа оплаты остаётся за пассажиром. Московский метрополитен уже сократил среднее пребывание в очереди с пяти до полутора минут. И FacePay – следующий шаг.

"Мы ещё снизим количество очередей, быстрее пассажиры смогут проходить через турникеты. Ну, а для пассажиров это ещё один из способов оплаты. Конечно же, все остальные сервисы останутся", - заявила замруководителя пресс-службы департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

Главное – обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. FacePay работает на базе системы видеонаблюдения, а это 5000 видеокамер. А вот сохранность биометрических данных берёт на себя банк, через который проходит оплата за проезд.

Александра Панина, Арсений Калашников и Максим Александров, "ТВ Центр".

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