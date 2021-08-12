Севший в кукурузу А321 нашли в Жуковском распиленным и без охраны

Обломки лайнера постепенно растаскивают

Бесхозный металлолом или будущий памятник? На одной из парковок аэропорта "Жуковский" ждёт своей участи легендарный Airbus А321, который два года назад совершил аварийную посадку на кукурузное поле. Все пассажиры и экипаж остались живы.

Прямо на автобусной парковке гостей "Жуковского" встречает нос самолета. Если присмотреться, то это только часть фюзеляжа. Все остальное лежит рядом. В принципе, ничего удивительного: в России есть целые кладбища самолетов, если бы не одно "но". Это тот самый самолет, участник истории, которую окрестили "Чудом на кукурузном поле".

15 августа 2019 года уже через несколько секунд после взлета из "Жуковского" в борт "Уральских авиалиний" врезалась стая чаек. Отказали оба двигателя лайнера. У командира воздушного судна было лишь несколько секунд на принятие решения. В результате самолет с убранными шасси сел на кукурузное поле. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. Пилоты получили звезды Героев России. А вот участь самолета оказалась незавидной.

В "Уральских авиалиниях" говорят, что обломки передали компетентным органам. Где они сейчас, авиакомпания не в курсе. Формально самолет находится за забором. Но никаких ворот: заходи, кто хочет. Пока это не более чем учебное пособие для студентов-авиастроителей.

Многие пытались сфотографировать борт сразу после счастливого приземления на поле. Но тогда шло следствие, и увидеть Airbus можно было только издалека. Восстановлению лайнер не подлежал. Поэтому через несколько дней после происшествия его распили на части и вывезли к аэропорту "Жуковский". Теперь самолет в свободном доступе. И стал местом паломничества сталкеров, блогеров и зевак.

"Я думаю, что этот самолет надо оставить. По крайней мере эту кабину – нужно оставить. Чтобы люди подходили и знали – вот смотрите: этот самолет сел в кукурузу 15 августа. Они – молодцы", - говорит Георгий Гончаров.

Самолет, который приземлился на Гудзон, теперь в музее. История нашего лайнера также не должна быть забыта.

"Этот самолет можно поставить, как память людям, которые должны жить. Чего тут трудного-то? Возьмите и поставьте. Мы готовы помочь", - говорит заслуженный летчки-испытатель Магомед Толбоев.

По международным правилам через год должны быть опубликованы окончательные итоги расследования. Если к этому времени все обстоятельства происшествия установить не удастся, то каждый год надо публиковать промежуточные. 14 августа 2020-го Межгосударственный авиационный комитет отчитался: разобрали двигатели, чтобы изучить повреждения. Но почему птицы оказались на пути лайнера, пока проверить не успели. Через несколько дней МАК обнародует отчет о причинах происшествия. И, быть может, станет понятна судьба самолета.

Иван Колесников, Мария Леванова, Александр Медведев, Константин Чурашов. "ТВ Центр".

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