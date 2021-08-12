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Богомолы добрались до Москвы: для человека они безвредны

15:13
  • четверг
  • 12 августа 2021

Насекомое привлекла жара

Этим летом москвичи заметили на улицах и в парках города необычного зелёного гостя - богомола обыкновенного. Видео и фото с участием этого изящного насекомого регулярно появляются в соцсетях. Маленькие хищники залетают прямо в квартиры, греются на камнях или охотятся в траве.

Но опасаться их не стоит. Да и удивляться тут нечему. Ученые отмечают, что впервые богомол добрался до столицы ещё в 2010 году вместе с аномально жарким летом. С тех пор в регионе даже сформировалась небольшая, но устойчивая популяция.

"Богомолы - совершенное безвредное для человека существо. И лучшее, что можно для него сделать - это отпустить его там, где в городе все еще сохранилась естественная растительность: нескошенная трава, в которой обитает пища богомола, а именно живые насекомые. Взрослые богомолы, а сейчас встречаются именно они, живут в общем-то недолго, и к первым холодам в этом году они отомрут, зимуют у них яйца", - объясняет сотрудник кафедры энтомологии Биологического факультета МГУ им М.В. Ломоносова Евгений Щербаков.

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