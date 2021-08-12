В Москве удалось избежать подтоплений во время ливня

Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме

Около половины месячной нормы осадков выпало в столичном регионе минувшей ночью. Ливни прошли в Подмосковье, в Долгопрудном, Дмитрове и Сергиевом Посаде.

В Москве сильные осадки были зафиксированы на северо-востоке города. Подтоплений удалось избежать. Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме. Кратковременный дождь идет в столице и сегодня.

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