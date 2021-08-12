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МЧС показало видео поисковых работ на месте крушения Ми-8 на Камчатке

13:40
  • четверг
  • 12 августа 2021

Место крушения обследуют с воды и воздуха

МЧС продолжает поиски в районе Курильского озера, где потерпел крушение вертолет Ми-8. Спасателям удалось определить место падения. Вертолет лежит на глубине 137 метров в 700 метрах от берега.

Компанию "Витязь-Аэро" внепланово проверят после крушения Ми-8
Врач сообщил о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке

Видео с места поисковых работ предоставило МЧС России. В настоящее время спасатели патрулируют озеро на лодках, также задействованы беспилотники. Кроме того, прибрежную зону на глубине до 20 метров обследуют водолазы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" потерпел крушение 12 августа на территории Южно-Камчатского заказника. По предварительной информации, на борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек спаслись, поиски остальных продолжаются.

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Место крушения Ми-8 на Камчатке
Место крушения Ми-8 на Камчатке
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