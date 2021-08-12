ЦБ отметил признаки перегрева на российском рынке недвижимости

Рост цен снижает доступность жилья
Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова отметила в интервью "Известиям", что российский рынок недвижимости демонстрирует признаки перегрева.
"Темп роста на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше - 24%, в Санкт-Петербурге - 26%", - сказала Данилова.
По ее словам, рост цен снижает доступность жилья. Кроме того, снижается возможность у граждан накопить деньги, так что люди вынуждены брать ипотеку.
При этом глава департамента заметила, что качество ипотеки пока достаточно хорошее. Так, доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 0,94%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram