ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем за госизмену

Обвинение пока не предъявлено
В Москве задержали генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова.
Его подозревают в госизмене, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ходатайство следствия об аресте Куранова на два месяца будет рассмотрено 12 августа в 16:00, подтвердили в Лефортовском суде.
Глава НИПГС пока находится в статусе подозреваемого и ему не предъявлено обвинение.
73-летний Куранов - один из самых востребованных российских специалистов, занимающихся научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram