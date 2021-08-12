ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем за госизмену

14:01
  • четверг
  • 12 августа 2021

Обвинение пока не предъявлено

В Москве задержали генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова.
Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Его подозревают в госизмене, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ходатайство следствия об аресте Куранова на два месяца будет рассмотрено 12 августа в 16:00, подтвердили в Лефортовском суде.

Глава НИПГС пока находится в статусе подозреваемого и ему не предъявлено обвинение.

73-летний Куранов - один из самых востребованных российских специалистов, занимающихся научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.