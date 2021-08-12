ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем за госизмену

Обвинение пока не предъявлено

В Москве задержали генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова.

Его подозревают в госизмене, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ходатайство следствия об аресте Куранова на два месяца будет рассмотрено 12 августа в 16:00, подтвердили в Лефортовском суде.

Глава НИПГС пока находится в статусе подозреваемого и ему не предъявлено обвинение.

73-летний Куранов - один из самых востребованных российских специалистов, занимающихся научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

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